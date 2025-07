Jonas Vingegaard: “Sono molto felice per Yates, soddisfatto di come mi sentivo oggi”

La delusione della cronometro individuale è già alle spalle. Jonas Vingegaard e la Visma | Lease a Bike sono tornati al top: la squadra neerlandese può gioire per il successo nella decima tappa con arrivo a Le Mont-Dore Puy de Sancy di Simon Yates.

Festeggia anche il capitano per il trionfo del britannico vincitore del Giro d’Italia: “Sono davvero contento per Simon che sia riuscito a vincere oggi. Volevamo assolutamente qualcuno in fuga, e ci siamo riusciti sia con Simon che con Victor: erano entrambi molto forti. È fantastico che Simon sia riuscito a concludere”.

A livello personale: “Personalmente, sono soddisfatto di come mi sentivo oggi”. Il danese è rimasto a ruota di Tadej Pogacar e ha concluso alla pari del campione del mondo.

E sul team: “La squadra ha offerto un’altra prestazione eccezionale, premiata con una meritata vittoria di tappa”.