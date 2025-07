Jonas Vingegaard: “Pogacar più forte del passato, la cronoscalata può fare grandi differenze”

Jonas Vingegaard sta scaldando i motori in vista del Tour de France, che scatterà sabato 5 luglio con una frazione riservata ai velocisti. Il due volte vincitore della Grande Boucle punta a essere grande protagonista anche in questa edizione della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo: sarà proprio il danese il rivale di riferimento dello sloveno Tadej Pogacar, proprio come è successo negli ultimi quattro anni caratterizzati da grandi duelli.

Il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha fatto un punto della situazione alla vigilia dell’evento, a cui si è presentato dopo aver scaldato le gambe al Giro del Delfinato perdendo terreno nei confronti del Campione del Mondo: “Finora è stata una stagione strana, ma questo mi dà ancora più motivazione: siamo pronti per la battaglia con una grandissima squadra. Mi sono allenato in altura e ora spero di fare meglio rispetto al Delfinato, ma lo dirà solamente la strada“.

Jonas Vingegaard ha poi proseguito: “Secondo me Tadej (Pogacar, n.d.r.) sarà più forte degli anni scorsi, io dovrò essere al suo livello, la cronoscalata potrà fare grandi differenze. Per vincere il Tour devi essere al livello di Pogacar e questo ovviamente mi spinge a dover essere al mio massimo possibile, migliore che mai“.