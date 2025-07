Jonas Vingegaard: “Ieri deluso, oggi sto meglio. Pensavo a una settimana tranquilla, invece…”

Jonas Vingegaard ha accusato un ritardo di 1’05” nei confronti di Tadej Pogacar nella cronometro di ieri al Tour de France e ora si trova a 1’13” di ritardo dallo sloveno. Il danese si è però ripreso nella frazione odierna e ha anche messo al lavoro i propri compagni di squadra per provare ad affaticare il rivale. Il capitano della Visma | Lease a Bike ha fatto un punto della situazione: “Non è stata una giornata facile. Non la più dura, chiaramente, ma sicuramente abbiamo avuto una partenza difficile poi ci siamo calmati quando è partita la fuga, anche se di nuovo nel finale è stata dura“.

Il già due volte vincitore del Tour de France ha proseguito: “Ieri è stata una giornata dura per me. Ero molto deluso ovviamente, non poteva essere altrimenti. Ma oggi era un giorno nuovo e mi sono sentito meglio. Sono felice delle sensazioni del giorno, ora ci concentriamo su domani. Ovviamente dobbiamo analizzare quanto successo, ma sinceramente è stata una prima settimana dura e non pensavo. Quando ho visto il percorso pensavo sarebbe stata una prima settimana più tranquilla, ma non è stato assolutamente così. Credo peraltro che continuerà così e questo Tour sarà davvero molto duro“.