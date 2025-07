John McEnroe: “Djokovic non può vincere contro il tempo che passa, dovrà rifletterci “

Una situazione da accettare. Novak Djokovic si è dovuto arrendere a Jannik Sinner nella seconda semifinale di Wimbledon. Il campione serbo, sette-volte vincitore in questo Major, non ha avuto il tennis e le energie per contrastare il n.1 del mondo, vittorioso col punteggio di 6-3 6-3 6-4. Un’affermazione netta quella di Sinner, in cui per la prima volta di è visto un Djokovic ‘disarmato‘ in campo.

A giudicare il tutto è stato John McEnroe, che ai microfoni della BBC si è espresso in questi termini: “Non ricordo di aver mai visto Djokovic giocare un set peggiore di questo. Sono letteralmente anni che non succedeva. È completamente disgustato da sé stesso. Se dovesse continuare a giocare così male ancora per due set, si ritirerebbe sul momento. Se giocasse così per altri due set, prevedo che smetterebbe“, le parole di McEnroe.

“Ha sfidato il tempo per anni, ma oggi il tempo lo ha raggiunto. È la prima volta che lo vedo e penso. Non sono sicuro che possa tornare ai suoi livelli e non so se accetterà di essere un gradino o due sotto ragazzi come Sinner e Alcaraz. Il tempo è imbattibile e credo che sia questo quello che stiamo vedendo ora. È entrato a far parte di quella cerchia di vecchi campioni che si rendono conto che il meglio è alle spalle, e devono fare i conti con questa realtà. Non so quanto sia stato determinante l’infortunio o l’accumulo di partite difficili, ma il tempo non si ferma per nessuno. Onestamente, è straordinario che sia arrivato fin qui, è davvero incredibile“, ha aggiunto l’ex campione americano.

“Novak avrà molto su cui riflettere nei prossimi mesi. Si chiederà se è stato solo per l’infortunio o se il suo corpo ormai è troppo logorato. Vedremo quale sarà la sua risposta“, ha concluso McEnroe. In conferenza stampa, Djokovic non ha parlato di ritiro e la sua ambizione è quella di ripresentarsi l’anno prossimo a Wimbledon. Non resta che attendere.