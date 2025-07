Joao Fonseca unica insidia per Carlos Alcaraz verso la finale? L’uscita delle teste di serie offre una chance al brasiliano

Wimbledon 2025 potrebbe diventare il primo vero exploit Slam di Joao Fonseca, che nel frattempo ha già eguagliato il suo miglior risultato in un Major raggiungendo il terzo turno proprio come qualche settimana fa a Parigi. Il giovane talento brasiliano è collocato in uno spicchio di tabellone molto aperto, dopo l’eliminazione di alcune teste di serie, e a questo punto mette nel mirino un possibile quarto di finale stellare contro Carlos Alcaraz.

Fonseca ha cominciato il suo percorso sull’erba londinese dell’All England Club battendo in tre set l’emergente padrone di casa britannico Jacob Fearnley e regolando 6-4 al quarto il redivivo statunitense Jenson Brooksby. Il teenager nativo di Rio de Janeiro troverà ai sedicesimi il qualificato cileno Nicolas Jarry, che ha eliminato il n.8 del seeding Holger Rune rimontando due set di svantaggio per poi dominare il 19enne americano Learner Tien.

Si preannuncia un derby sudamericano scoppiettante e aperto a ogni risultato, anche se Fonseca ha davvero una grande occasione per approdare alla seconda settimana del torneo incrociando poi agli ottavi uno tra l’azzurro Mattia Bellucci ed il britannico Cameron Norrie. L’obiettivo di entrare tra i migliori 8 di Wimbledon può essere alla portata, ma non sarà comunque di facile realizzazione.

La mina vagante Fonseca, nel caso in cui dovesse raggiungere effettivamente i quarti, potrebbe rivelarsi l’unica futura insidia per il campione in carica Alcaraz sulla strada verso la finale. Difficile immaginare infatti che lo spagnolo possa rischiare grosso con i vari Felix Auger-Aliassime (o Struff), Andrey Rublev (o Mannarino) e anche Taylor Fritz (o Khachanov).