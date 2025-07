Jasmine Paolini perde 1230 punti nel ranking WTA: la top10 è in pericolo

Un duro colpo per Jasmine Paolini. La toscana è stata sconfitta nel secondo turno di Wimbledon dalla russa Kamilla Rakhimova (n.80 del mondo) con lo score di 6-4 4-6 6-4 e vede sfumare il suo sogno di continuare nel percorso come aveva fatto l’anno passato a Londra. Lo si era compreso però già nel primo turno che non era la stessa Jasmine del 2024.

La vittoria con fiatone contro la lettone Anastasja Sevastova aveva dato delle indicazioni negative. Le stesse che si sono replicate quest’oggi contro la russa. Una battuta d’arresto che ha delle conseguenze molto importanti in classifica.

Sì perché, vista la finale raggiunta l’anno passato in questo Major, Paolini perde in colpo solo 1230 punti in classifica mondiale. Pertanto, l’azzurra scala dalla quinta all’ottava posizione del ranking WTA. Il suo posto di top-10 è in pericolo?

RANKING WTA AGGIORNATO

1 Aryna Sabalenka BLR 11770

2 Coco Gauff USA 7669

3 Jessica Pegula USA 6423

4 Iga Świątek POL 4883

5 Mirra Andreeva RUS 4803

6 Qinwen Zheng CHN 4803

7 Madison Keys USA 4374

8 Jasmine Paolini ITA 3576

9 Paula Badosa ESP 3454

10 Amanda Anisimova USA 3327

11 Emma Navarro USA 3250

12 Karolína Muchová CZE 2881

13 Elina Svitolina UKR 2794

14 Elena Rybakina KAZ 2746

Due tenniste che potrebbero scavalcare Paolini sono le due statunitensi Amanda Anisimova ed Emma Navarro, in considerazione delle eliminazioni della spagnola Paula Badosa e della ceca Karolína Muchová. Le due americani, in caso di qualificazione ai quarti di finale, scavalcherebbero la toscana, totalizzando 3600 e 3610 punti. Per portare a un’uscita dell’azzurra dal gruppo delle migliori dieci, una tra la kazaka Elena Rybakina e l’ucraina Elina Svitolina dovrebbe qualificarsi per la finale, in quanto le due totalizzerebbero 3976 e 3964 punti.

Riepilogando schematicamente: