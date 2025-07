Jasmine Paolini non si dà pace: “Sconfitta dura da accettare. Adesso devo resettare e ricaricare le batterie”

Si ferma al secondo turno il cammino in singolare di Jasmine Paolini a Wimbledon 2025, con una brutta sconfitta al terzo set contro la russa Kamilla Rakhimova. 4-6 6-4 6-4 il punteggio finale in favore della n.80 al mondo, che ha rimontato l’azzurra estromettendo dal torneo la finalista della passata edizione dei Championships e rendendo più complesso il discorso qualificazione alle WTA Finals di Riad.

“È dura da accettare, sto ancora pensando a quel secondo set. Lei ha giocato bene ma io avrei dovuto fare qualcosa in più. Avrei dovuto mantenere alta la concentrazione e non perdere così spesso l’attenzione. Ho avuto tante opportunità, ho commesso errori stupidi e ho mancato qualche risposta nei momenti importanti, e questo le ha dato fiducia. Nel secondo set la mia attenzione andava e veniva mentre lei giocava sempre meglio“, le parole di una delusa Paolini in conferenza stampa.

“È stato un insieme di cose, qualche errore ci può stare ma non ci sta perdere l’attenzione in quei momenti. Se avessi messo la testa avanti nel match magari avrei potuto trovare un po’ di tranquillità e cambiare le cose. Su questa superficie tutto può girare in un momento ed è fondamentale essere sempre solidi mentalmente. Nel terzo set lei giocava profondo e sbagliava poco, io ero sotto di un break e tutta la pressione era su di me“, spiega la 29enne toscana.

Sulla programmazione degli ultimi due mesi: “Sono stati mesi intensi, forse con il senno di poi avrei potuto saltare il torneo dopo il Roland Garros (Berlino) come avevo fatto lo scorso anno, e approfittarne per riposare un po’. Ma non ha senso parlarne ora, speravo di poter gestire meglio la partita oggi e rimanere concentrata fino alla fine. Mi sentivo meglio del primo turno ma senza l’attenzione giusta non si può competere ai livelli più alti. Se voglio rimanere a questo livello devo sempre mantenere alta l’attenzione e non fare come oggi“.

Paolini, archiviate le due cambiali più pesanti, potrà giocare con meno pressione da qui a fine 2025: “Da una parte il pensiero allo scorso anno ci andava, non tanto per i risultati ma per il livello di tennis che avevo espresso. Quest’anno cercavo quelle stesse sensazioni ma ho avuto difficoltà, e non è andata come speravo. Ora devo resettare, prendere qualche giorno di riposo dopo il doppio e cercare di ricaricare le batterie per la seconda parte di stagione“.