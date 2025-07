Jasmine Paolini eliminata a Wimbledon: Rakhimova gioca la partita della vita

Si ferma al secondo turno il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon 2025. La finalista della passata edizione esce di scena contro la russa Kamilla Rakhimova, numero 62 della classifica mondiale, perdendo in rimonta per 4-6 6-4 6-4 in due ore e diciannove minuti di gioco. Purtroppo le difficoltà viste già all’esordio si sono viste anche oggi, con una Jasmine troppo nervosa e fallosa nei momenti più importanti, anche se vanno dati i meriti ad una Rakhimova perfetta.

Rakhimova ha commesso addirittura nove doppi falli, ma dall’altra parte Paolini non ha tenuto percentuali alte al servizio, vincendo appena il 67% dei punti quando ha servito la prima. Sono stati 23 i vincenti di Paolini contro i 26 della russa, che ha commesso 44 errori non forzati contro i 40 dell’azzurra.

Ottimo avvio di match da parte di Paolini. Nel quarto game, infatti, l’azzurra si procura due palle break e sulla seconda arriva l’errore di dritto da parte di Rakhimova. Sembra un match in pieno controllo per Jasmine, che invece deve affrontare una palla del controbreak nel quinto gioco e poi addirittura due nel settimo. La toscana si salva sempre e sale a condurre sul 5-2. I problemi, però, nei turni di servizio proseguono e alla fine nel nono game Rakhimova con una bella accelerazione di dritto toglie la battuta all’azzurra. La reazione di Paolini è immediata e nel game successivo si procura una palla break (set point) e con lo schiaffo al volo chiude 6-4 il primo set.

Sulla scia del set vinto, Paolini ha ben quattro occasioni per allungare ad inizio secondo parziale, ma Rakhimova riesce ad annullarle tutte e tiene un complicato turno di servizio. Si arriva al settimo game, dove Paolini concede una palla break alla russa, che la sfrutta subito, complice anche un errore con il dritto dell’azzurra. La russa non concede nulla e conclude il secondo set per 6-4.

Il terzo set comincia malissimo per l’azzurra, che subisce immediatamente il break in apertura con Rakhimova che spinge a tutta e trova il vincente di dritto. Purtroppo la russa non lascia spazio a repliche da parte di Jasmine e l’unico momento di crisi per Rakhimova arriva nel decimo game, proprio quando deve chiudere. Avanti 40-0 la russa sbaglia tutto, ma alla fine al quarto match point riesce a chiudere con un’ottima prima e poi con lo smash a rimbalzo, mettendo fine al Wimbledon di Paolini.