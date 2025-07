Jasmine Paolini cambia allenatore: già finita l’esperienza con Marc Lopez

Con una story pubblicata su Instagram l’azzurra Jasmine Paolini ha annunciato la separazione da Marc Lopez, allenatore che soltanto tre mesi fa aveva scelto come sostituto di Renzo Furlan, con il quale la tennista italiana aveva chiuso un lungo sodalizio.

L’azzurra ringrazia il tecnico spagnolo: “Grazie, Marc. Voglio dire grazie a Marc López per il suo aiuto e supporto in questa stagione. Abbiamo avuto grandi risultati insieme, specialmente a Roma e Parigi, e ricorderò sempre quei momenti. Apprezzo tutto il duro lavoro e l’energia che Marc ha dato ogni giorno“.

La tennista italiana prende tempo per le prossime scelte: “Ora che questa fase della stagione è finita, ho deciso di fare un cambiamento. Ho imparato tanto e fatto dei progressi, e ora mi prendo il tempo per riflettere su quale sarà il prossimo passo. Grazie ancora, Marc, di tutto. Ti auguro il meglio per il futuro. Jasmine“.