Jannik Sinner vince Wimbledon: “Sto vivendo il mio sogno, insistiamo per diventare una persona migliore”

Jannik Sinner ha firmato un’impresa epocale, diventando il primo italiano a vincere Wimbledon: lo Slam più iconico e prestigioso è stato conquistato dal fuoriclasse altoatesino, che ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 nella finale andata in scena sull’erba londinese. Il numero 1 del mondo ha prevalso sul numero 2 del ranking ATP, che lo aveva battuto un mesetto fa nell’atto conclusivo del Roland Garros annullando tre match-point.

Il nostro portacolori ha così messo le mani sul quarto Slam della carriera dopo aver fatto festa per due volte agli Australian Open (2024 e 2025) e in un’occasione agli US Open (2024). Il 23enne ha saputo rimontare dopo aver perso il primo parziale, offrendo un gioco galattico con cui ha soppiantato il grande rivale e con cui ha rafforzato il primo posto nella classifica internazionale, respingendo il primo tentativo di avvicinamento da parte dell’iberico.

Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione tramite le prime dichiarazioni lasciate a caldo in campo: “Comincio con Carlos: hai disputato un torneo incredibile, grazie soprattutto per il giocatore che sei. È così difficile affrontarti, ma abbiamo un bellissimo rapporto sul campo e fuori, cerchiamo di costruire una rivalità e per farlo abbiamo bisogno dei migliori team del mondo, tu lo hai e se continuerai così vincerai quesdto trofeo tante volte, lo hai già fatto due volte“.

Il tennista italiano ha poi proseguito: “È speciale. I miei genitori, mio fratello, tutto il mio team: è bellissimo. Grazie a mio fratello perché non c’è la gara di F1 questa settimana ed ecco perché lui è qui (ride, n.d.r.). Alla fine non importa come vinci o perdi, soprattutto nei tornei importanti. Devi capire cosa non ha funzionato e lavorare lì, usare la sconfitta e continuare a lavorare: è uno dei motivi per cui sono qui con questo trofeo. Sono grato di essere qui in salute ed essere circondato dalle persone davvero importanti“.

Il 23enne si è soffermato anche sul finale dell’incontro: “L’ultimo game ho servito molto bene, sono molto contento per questo. Nelle partite al meglio dei cinque set è cruciale ogni momento e sono contento di avere controllato i nervi”. C’è stata anche una piccola interruzione per un tappo di champagne in campo: “Solo qui a Wimbledon succede: è il motivo per cui è così bello giocare qui, è un torneo molto costoso (ride, n.d.r.)”.

Ora Jannik Sinner sarà membro onorario del Club: “È bellissimo, spero che la mia carriera duri a lungo e poi ci penserò a tornare qui da membro: è fantastico essere in questa posizione. Quando si è giovani è il sogno dei sogni perché è lontanissimo: adesso sto vivendo il mio sogno. Voglio ringraziare il mio team e ringraziare chi è venuto qui in questa giornata, mi date tante emozioni: continuiamo a insistere per diventare un tennista e una persona migliore“.