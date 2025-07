Jannik Sinner vince a Wimbledon: “Che caldo a Londra! Ho lavorato sul servizio, Roland Garros archiviato”

Jannik Sinner ha sconfitto Luca Nardi in tre set e ha così esordito in maniera brillante a Wimbledon, qualificandosi senza patemi d’animo al secondo turno, dove se la dovrà vedere con l’australiano Aleksandar Vekic. Il numero 1 del mondo ha avuto la meglio nel derby e può così proseguire la propria avventura sull’erba londinese, dove è tornato a giocare dopo aver perso le finali degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros ed essere stato eliminato ai quarti del torneo ATP 500 di Halle.

Il fuoriclasse altoatesino ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Sono contento di essere tornato qui, giocare contro un italiano è una sfortuna, perché uno dei due deve vincere. L’atmosfera è bellissima, grazie per essere venuti qui: fa molto caldo ed è molto umido, non mi ricordo un tempo simile a Londra, ma va bene“.

Jannik Sinner si è poi soffermato sul servizio: “Abbiamo lavorato molto sul servizio dopo Halle, oggi nei momenti molto importanti ho avuto l’impressione di servire bene. All’inizio entrambi abbiamo avuto problemi e lì è stato il momento in cui bisognava fare un passo in avanti e ritrovare fiducia nei colpi. Le prime partite non sono mai semplici, sono soddisfatto della mia performance e del mio servizio”.

Un passaggio anche sul Roland Garros, dove ha perso l’atto conclusivo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, capace di annullare tre match-point consecutivi: “Roland Garros archiviato, ora c’è un nuovo torneo, ci sono nuove sfide e nuove possibilità. Sono soddisfatto per oggi, bisogna andare avanti: su questi campi si provano sensazioni uniche“.