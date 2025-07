Jannik Sinner troverà il veterano Dimitrov al prossimo turno: nessun precedente sull’erba

Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale del torneo di Wimbledon Jannik Sinner travolge 6-1 6-3 6-1, in un’ora e cinquantacinque minuti, lo spagnolo Pedro Martinez e conquista, per la quarta volta consecutiva, il pass per gli ottavi di finale, turno in cui affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov che ha superato 6-3 6-4 7-6(0) l’austriaco Sebastian Ofner, autore dell’eliminazione dell’americano Tommy Paul nel turno precedente.

La testa di serie numero uno ha impressionato nei tre incontri fin qui disputati per la qualità del tennis proposto, la straordinaria intensità di gioco e la famelica voglia di concedere il meno possibile all’avversario di turno. Interessante notare come in nove set giocati il tennista italiano abbia concesso appena diciassette giochi ai suoi rivali, cifra impressionante se si pensa che le partite si disputano sulla distanza dei tre set su cinque.

Il numero uno del mondo conduce 4-1 nei precedenti con il bulgaro. Dopo aver perso il primo incontro, negli ottavi degli Internazionali d’Italia del 2020, il vincitore degli ultimi due Australian Open ha vinto le altre quattro sfide, l’ultima delle quali nei quarti di finale del Roland Garros 2024, perdendo un set solamente nei quarti del torneo di Beijing 2023. Il prossimo sarà il primo confronto con l’ex top 10 sui campi in erba.

Innegabile, in sede di previsione, attribuire i favori del pronostico al numero uno del mondo. Jannik Sinner, che ha tutte le intenzioni di provare a lottare per la conquista del successo finale, è ben conscio della necessità, in vista delle partite decisive, di dover alzare ulteriormente il livello della propria performance. Assolutamente vietato pensare di partire da un pomeriggio di ordinaria amministrazione perché il veterano bulgaro è un giocatore di talento che nella giusta giornata può esaltarsi.

Nella seconda settimana l’importanza della posta in palio si alza, alle porte un possibile quarto contro l’americano Ben Shelton, giocatore con cui l’altoatesino conduce 5-1 nei confronti diretti, e la probabile semifinale con Novak Djokovic, con cui l’ultimo faccia a faccia risale al recente Slam francese, ed è fondamentale farsi trovare pronti.