Jannik Sinner torna in campo a sorpresa! Il depistaggio e l’allenamento top-secret

Lontano da occhi indiscreti. Tanto interesse c’è su quello che farà Jannik Sinner, in vista dei quarti di finale a Wimbledon contro l’americano Ben Shelton. La caduta di ieri nella partita contro Grigor Dimitrov e il colpo al gomito hanno destato non poca preoccupazione e oggi sono stati effettuati gli accertamenti del caso per capire la condizione del n.1 del mondo.

“Sopravvissuto” a un match dall’esito incredibile contro Dimitrov, costretto al ritiro per un possibile strappo al pettorale quando era avanti due set a zero, ci si chiede se l’azzurro sarà nella forma di affrontare un avversario temibile come il mancino americano.

Una giornata in cui Sinner aveva previsto per le ore 16.00 inglesi (le 17.00 italiane) un allenamento ad Aorangi Park, dove i media erano in attesa di vederlo sul campo-1 per testarsi prima del confronto. Un training poi cancellato, stando a quanto riportato da chi è presente a Londra. Si pensava, quindi, che l’altoatesino avesse optato per una giornata di riposo assoluta, prima di provare nella mattinata di domani a giocare.

C’è però un’indiscrezione riportata dalla ESPN, secondo la quale Sinner si starebbe allenando indoor in una struttura diversa e lontano da occhi indiscreti per lavorare in tranquillità. Conferme, in questo senso, sono arrivate dai colleghi di Ubitennis, Luca Baldissera e Carlo Galati, che hanno confermato il nostro portacolori si sia allenato un’oretta a porte chiuse nei campi coperti dietro all’impianto.

POST DI LUCA BALDISSERA SU FACEBOOK

Di sicuro, ci saranno dei punti interrogativi fino all’ultimo circa la presenza o meno di Jannik sul campo-1 domani.