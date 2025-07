Jannik Sinner spiega la causa del forfait a Toronto. La ripresa degli allenamenti può attendere

Prendersi il tempo che serve per aver cura di corpo e mente. È questo quanto deciso da Jannik Sinner e il suo staff, in merito alla programmazione post Wimbledon. Dopo la grande gioia del successo sull’erba di Londra, il n.1 del mondo ha deciso di non prendere parte al Masters1000 di Toronto, che inizierà dal 27 luglio, per favorire il recupero anche per via del fastidio al gomito, conseguenza della caduta negli ottavi di finale dei Championships contro Grigor Dimitrov.

“Per me resta un torneo e un posto speciale, perché ho vinto due anni fa. Ma dopo essermi confrontato con la squadra, abbiamo ritenuto che servisse ancora un po’ di tempo di riposo“, le parole di Sinner riportate nel comunicato ufficiale del torneo canadese, in cui viene spiegato che il motivo del forfait sia da attribuire al gomito. Ricordiamo infatti che Toronto, come tutti i tornei della categoria 1000, è un evento obbligatorio e si può rinunciare solo per una motivazione medica.

E allora il nostro portacolori ha preso la via del mare, in Costa Smeralda, dove è stato avvisato nelle ultime ore. Le immagini sui social l’hanno immortalato a Villa La Contra, uno degli eliporti di Porto Cervo e poi in barca insieme al presidente dello Yacht Club Cala dei Sardi, tra Porto Rotondo e Porto Cervo.

See more Jannik will skip Toronto and come back in Cincinnati. Forza pic.twitter.com/CHXfFZlv4l — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) July 20, 2025

Non è la prima volta che Jannik sceglie di riposarsi in Costa Smeralda, ricordando il periodo di vacanza trascorso l’anno scorso con la russa Anna Kalinskaya (ex fidanzata).

Non si conoscono i tempi nei quali il giocatore italiano sarà in territorio sardo. Possibile che non prima della settimana prossima riprenda gli allenamenti a Montecarlo. Si pensa che l’obiettivo sarà il Masters1000 di Cincinnati (7 agosto), prima dell’avventura degli US Open a New York (24 agosto), dove il pusterese difende il titolo dell’anno passato.