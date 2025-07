Jannik Sinner si allena con Vasamì: ultimo test per il gomito verso la sfida a Shelton

Il giorno della verità è arrivato per Jannik Sinner, atteso oggi pomeriggio sul Court 1 per affrontare Ben Shelton nei quarti di finale di Wimbledon 2025. Il numero uno al mondo, reduce dall’incredibile vittoria di lunedì sera per il ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov (infortunatosi al pettorale sul 2-2 del terzo set dopo aver conquistato i primi due), prenderà nelle prossime ore la decisione definitiva sulla sua effettiva presenza in campo.

L’azzurro deve fare i conti infatti con un problema al gomito destro emerso in seguito ad una caduta avvenuta nel corso del primo game dell’ottavo di finale con Dimitrov, che lo ha condizionato almeno parzialmente nell’esecuzione del servizio e del dritto (Darren Cahill sostiene che avrebbe perso circa 10 km/h come velocità media di questo colpo).

Sinner si è sottoposto ad una risonanza magnetica ieri mattina, svolgendo poi un breve allenamento di circa 25-30 minuti sui campi indoor dell’All England Club lontano dalle telecamere per testare le sue condizioni. Il test decisivo per valutare lo stato del suo gomito è previsto però stamattina, con un allenamento di un’ora fissato a partire dalle 11.30 italiane.

Jannik ha scelto come sparring partner il giovane talento romano Jacopo Vasamì, unico azzurro ancora presente in singolare nel torneo juniores di Wimbledon che affronterà oggi agli ottavi il polacco Alan Wazny. Sinner ed il suo staff hanno chiamato in causa il 17enne laziale (n.2 del ranking mondiale junior) perché è mancino ed ha un ottimo servizio (con le dovute proporzioni) proprio come Shelton. L’allenamento si terrà ad Aorangi Park, quindi su erba all’aperto.