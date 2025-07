Jannik Sinner si allena a Wimbledon con un’altra promessa del tennis italiano

Largo ai giovani. Jannik Sinner ha voluto condividere con tennisti della Next Gen tricolore i suoi allenamenti negli ultimi giorni sui campi di Wimbledon. L’azzurro, reduce dalla vittoria nei quarti di finale contro l’americano Ben Shelton, ha iniziato la sua attività in palestra, indossando ancora il manicotto al braccio destro, che si era notato anche ieri.

Una precauzione per Jannik, che non ha avuto problemi nello scambiare ieri contro lo statunitense con questa sorta di tutore. Dopo un riscaldamento iniziale, un’ora fa circa l’azzurro ha dato il via al training ad Aorangi Park allenandosi con il giovane tennista nostrano, Pierluigi Basile, tra i prospetti più interessanti del panorama italiano.

Dopo Jacopo Vasamì, nel ruolo di sparring dell’altoatesino, è stata la volta di Basile, tennista estroso e creativo, dotato di un bellissimo rovescio a una mano di cui si parla un gran bene. Come era accaduto anche ieri, il n.1 del mondo si è mostrato particolarmente ciarliero nei confronti del classe 2007, in vena di consigli.

Nessun problema di sorta nell’esecuzione dei colpi del pusterese e quindi segnali incoraggianti in vista della semifinale di domani contro Novak Djokovic, dove la percentuale di efficienza di Sinner dovrà essere al 100%.