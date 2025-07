Jannik Sinner rivela: “Avevo fatto una scommessa con Cahill, ora decido che…Con Dimitrov ho capito una cosa”

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, conquistando lo Slam più iconico per la prima volta in carriera e regalandosi la quarta apoteosi nei tornei più importanti del circuito dopo i due sigilli agli Australian Open e la stoccata agli US Open. Il tennista italiano si è imposto in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 e ha regalato all’Italia un trofeo mai arrivato alle nostre latitudini, entrando di diritto nella storia dello sport tricolore. Il 23enne ha poi partecipato alla consueta conferenza stampa, soffermandosi su alcuni aspetti molto interessanti.

Il numero 1 del mondo si è già proiettato verso il prossimo futuro: “Ci sono sempre obiettivi, la motivazione è sempre alta perché alla fine io sono alla ricerca di trovare il miglior Jannik. Ho 23 anni e non posso essere al 100%, secondo me ci sono tante piccole cose. Si parla di 0,1% ma sono quelle che fanno la differenza e sono alla ricerca di quelle cose, per questo serve un gran team, persone intorno che ti accettano e capiscono come persona. Voglio sempre andare avanti, anche oggi c’erano delle cose che potevo fare e che Carlos fa meglio di me: c’è sempre il lavoro e non si smette mai“.

Il fuoriclasse altoatesino ha risposto alla domanda se questo sia lo Slam più speciale, dopo aver già trionfato due volte agli Australian Open e in un’occasione agli US Open: “Difficile dirlo. Si inizia sempre con uno. Il mio primo era in Australia: ogni Slam è molto speciale. Qui chiaramente si fa parte della storia, è il torneo più prestigioso che abbiamo, in molte cose è diverso da altri Slam. Era difficile per quello che abbiamo passato prima di questo Slam. Gli ultimi mesi non sono stati facili, avere questa coppa rende tutto speciale“.

Questa potrebbe essere l’ultima stagione in cui Darren Cahill sarà accanto a Jannik Sinner, ma il tennista italiano ha svelato una novità: “Avevamo fatto una scommessa prima della finale di oggi: gli avevo detto che se avessi vinto avrei potuto scegliere io se doveva rimanere o meno, ora la scelta è mia. Ho sempre cercato una persona onesta, una persona che mi dà tanto non solo in un campo da tennis ma anche come vivere fuori, tra successi e delusioni: lui lì è bravissimo. Se deciderò di restare con lui, lui non girerà più così tanto. In Australia avevo detto che vorrei averlo perché le cose stanno andando bene. La stagione è ancora lunga, ci sono tanti tornei, lo vedrò ancora a lungo. Ho vinto la scommessa e adesso vediamo“.

L’azzurro sta scrivendo pagine di storia: “Sì mi rendo conto di avere fatto la storia dello sport italiano, ma sono convinto che non si possa parlare di storia per un ragazzo di 23 anni perché la storia si fa con tanti tanti anni, con tanti successi tra i 25 e i 30 anni: vediamo se riesco a farlo. Sicuramente ho vinto tornei che mancavano all’Italia, ma io faccio la storia per me stesso: non penso se sono il primo italiano, io lavoro per me. Non vuol dire che non penso all’Italia, anzi mi fa solo piacere e mi sento fortunato di essere italiano: ho sempre detto che l’Italia si merita tante cose belle. Sono contento di fare parte di questa storia, ma bisogna andare avanti“.

Un crocevia del torneo è stato l’ottavo di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, dove si è trovato sotto per 0-2 e si è fatto male al gomito destro, rischiando anche l’eliminazione prima che l’avversario si ritirasse per un infortunio: “Fa vedere che in un giorno tante cose possono cambiare. Ero preoccupato quella sera anche avendo vinto in quel modo. Non sapevo come avrei reagito al come dolore. Quello è stato un momento chiave del torneo, perché poi ho giocato una delle migliori partite contro Shelton, ho alzato il livello al servizio, l’ho portato nella partita contro Djokovic e oggi. Una giornata può fare la differenza, lo abbiamo visto“.