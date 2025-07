Jannik Sinner imbattibile nei derby: chi è stato l’ultimo italiano a batterlo e in che torneo

Jannik Sinner ha ribadito la propria implacabilità nei derby disputati sul circuito maggiore (dunque soltanto gli incontri a livello ATP ed esclusivamnte nei tabelloni principali, escludendo di conseguenza i vari Challenger e le qualificazioni). Regolando Luca Nardi in tre set al primo turno di Wimbledon, il numero 1 del mondo ha firmato la quindicesima vittoria in altrettante sfide disputate contro i connazionali in giro per tutto il mondo.

L’ultimo confronto risaliva allo scorso anno, quando ebbe la meglio su Matteo Berrettini al secondo turno di Wimbledon quattro set e poi venne eliminato dal russo Daniil Medvedev ai quarti di finale. Sempre nel 2024 aveva travolto Lorenzo Sonego per 6-0, 6-3 al secondo turno del Masters 1000 di Madrid (decise poi di non giocare il quarto di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime) e Andrea Vavassori per 6-3, 6-4 al secondo turno del trionfale Masters 1000 di Miami.

Andando nel dettaglio Sinner conduce per 2-0 contro Berrettini, 5-0 contro Sonego, 2-0 contro Musetti, 1-0 contro Vavassori, Fabio Fognini, Gianluca Mager, Franco Agamenone, Stefano Travaglia, Luca Nardi. L’ultimo italiano ad avere sconfitto Jannik Sinner è stato Salvatore Caruso nelle qualificazioni di Cincinnati nel 2020, dove si arrese con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2.

DERBY DI JANNIK SINNER A LIVELLO ATP

WIMBLEDON 2025 W Luca Nardi 6-4 6-3 6-0

WIMBLEDON 2024 W Matteo Berrettini 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(4)

MADRID 2024 W Lorenzo Sonego 6-0 6-3

MIAMI 2024 W Andrea Vavassori 6-3 6-4

VIENNA 2023 W Lorenzo Sonego 6-2 6-4

US OPEN 2023 W Lorenzo Sonego 6-4 6-2 6-4

TORONTO 2023 W Matteo Berrettini 6-4 6-3

HALLE 2023 W Lorenzo Sonego 6-7(4) 6-4 6-4

MONTECARLO 2023 W Lorenzo Musetti 6-2 6-2

MONTPELLIER 2023 W Lorenzo Sonego 6-4 6-2

UMAG 2022 W Franco Agamenone 6-1 6-3

ROMA 2022 W Fabio Fognini 6-2 3-6 6-3

ANVERSA 2021 W Lorenzo Musetti 7-5 6-2

ROLAND GARROS 2021 W Gianluca Mager 6-1 7-5 3-6 6-3

MELBOURNE-1 2021 W Stefano Travaglia 7-6(4) 6-4