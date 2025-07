Jannik Sinner guadagna punti su Alcaraz nel ranking ATP. Ma l’esito di Wimbledon sarà quasi decisivo nella corsa al n.1

Jannik Sinner lascerà Wimbledon con un vantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz che sarà maggiore rispetto a quello che aveva prima del torneo, nell’aggiornamento ufficiale di lunedì 30 giugno: l’azzurro aveva un margine di 1130 punti, ma avendo raggiunto le semifinali ne avrà almeno 1530 lunedì 14 luglio.

A Wimbledon Alcaraz vinse lo scorso anno, mentre Sinner uscì ai quarti: l’azzurro al momento vanta 2730 punti di margine sullo spagnolo, il quale potrà al massimo conquistarne altri 1200 (entrambi ne hanno già incassati 800 raggiungendo il penultimo atto).

Chiusa la stagione su erba si passerà al cemento, dove Sinner ha ottenuto un ruolino di marcia quasi perfetto lo scorso anno: da agosto a fine stagione l’azzurro dovrà difendere ben 6030 punti, mentre l’iberico, molto incostante nella scorsa stagione, dovrà difenderne appena 1060.

In pratica la situazione potrebbe capovolgersi, come sottolineato dalla Race attuale, in cui dopo i quarti di Wimbledon Sinner si trova a quota 4800 punti, mentre Alcaraz è a 7040 ed è già qualificato alle ATP Finals: l’azzurro dovrà recuperare 2240 punti allo spagnolo da domani fino al termine della stagione.

RANKING LIVE AL 9 LUGLIO

1 Jannik Sinner 10830 (può arrivare a 12030 a Wimbledon)

2 Carlos Alcaraz 8100 (può arrivare a 9300 a Wimbledon)

PUNTI DA DIFENDERE DOPO WIMBLEDON

Jannik Sinner: 6030

11.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Montreal QF 200

18.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati W 1000

08.09.2025 Grand Slam US Open W 2000

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing F 330

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai W 1000

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris – 0

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRW 1500

Carlos Alcaraz: 1060

11.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Montreal – 0

18.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R64 10

08.09.2025 Grand Slam US Open R64 50

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing W 500

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai QF 200

27.10.2025 ATP Tour 500 PENALTY – 0

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 100

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [1-2]1RR 200

RACE ATP AL 9 LUGLIO

1 Carlos Alcaraz 7040 (qualificato alle ATP Finals)

2 Jannik Sinner 4800