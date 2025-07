Jannik Sinner: “Forse Djokovic non stava bene. Di nuovo Alcaraz? Un onore, ci portiamo al limite”

Jannik Sinner si sbarazza in tre set di un impotente Novak Djokovic e accede per la prima volta in carriera alla finale di Wimbledon. 6-3 6-3 6-4 il punteggio in favore del numero uno al mondo, ottenendo il quinto successo consecutivo contro il fuoriclasse serbo (6-4 il bilancio aggiornato degli scontri diretti ufficiali) e raggiungendo il suo grande rivale Carlos Alcaraz all’ultimo atto dei Championships 2025.

“È incredibile, non posso crederci. Era il torneo che guardavo da bambino in tv, è splendido. So quanto lavoro facciamo con il mio team. C’è anche la mia famiglia qui, è fantastico aver ottenuto questo risultato. Penso che Nole non stesse bene alla fine, si era infortunato con Cobolli. Ho cercato di restare calmo e giocare al meglio i punti importanti, sono contento della performance e vedremo cosa succederà in finale“, le prime parole a caldo dell’azzurro a fine partita.

Sinner è consapevole del duro cammino affrontato per raggiungere questo livello, che gli ha consentito di andare almeno una volta in finale in tutti gli Slam: “Sto crescendo come giocatore su tutte le superfici, questo è importante per me. Quando ho cominciato sull’erba facevo molta fatica, adesso sono più a mio agio. Fa parte del processo di un lavoro quotidiano, è importante ottenere questi risultati ma anche il viaggio per ottenerli“.

Sulla finale con Alcaraz: “Non so cosa aspettarmi, vista l’ultima finale a Parigi. È un grande onore condividere con Carlos il campo, ci spingiamo al limite ogni volta. È un giocatore di riferimento per me, siamo tutti concordi sul fatto che sarà una bella partita. Non so se riusciremo a fare meglio di Parigi però…“