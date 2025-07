Jannik Sinner e Flavio Cobolli si allenano insieme verso gli ottavi di Wimbledon 2025

Domenica di riposo e di allenamento per i tre giocatori azzurro che hanno raggiunto gli ottavi di finale nel tabellone maschile a Wimbledon 2025. Si tratta di un risultato inedito per l’Italia, che aveva già stabilito un altro record nazionale portando per la prima volta nella storia cinque uomini al terzo turno dei Championships nonostante le premature eliminazioni di due big come Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.

Lorenzo Sonego sfrutterà sicuramente questa giornata di pausa per recuperare delle energie preziose dopo la maratona di oltre cinque ore che l’ha visto prevalere ieri sera su Brandon Nakashima, in attesa di cercare una grande impresa agli ottavi contro un altro americano, il temibile numero 10 del seeding Ben Shelton, che lo ha già battuto quest’anno sia agli Australian Open che al Roland Garros.

Jannik Sinner e Flavio Cobolli, reduci da una prima settimana straordinaria in cui non hanno concesso neanche un set, si sono allenati insieme quest’oggi sull’erba dell’All England Club per cercare di conservare le buone sensazioni dei giorni scorsi con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella nelle rispettive sfide di domani contro Grigor Dimitrov e Marin Cilic.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER E COBOLLI A WIMBLEDON

See more all I can offer you today is a bit of Jannik x Flavio practice ✨ pic.twitter.com/Fbio4PS3rm — Chiara (@trentottogradii) July 6, 2025