Jannik Sinner e Flavio Cobolli si allenano insieme a Wimbledon. Il romano ci scherza su: “Stavo a morì…”

Ha destato non poca attenzione da parte dei media presenti a Londra l’allenamento odierno tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli, che domani saranno in campo per affrontare gli ottavi di finale a Wimbledon, oltre all’altro azzurro Lorenzo Sonego. Non si vuol lasciare nulla al caso e la preparazione è la base per costruire. È questa la mentalità di Sinner e Cobolli lo segue in scia per applicazione.

All’inizio sorrisi e abbracci e poi in campo a tirare con una certa intensità. Scambi sostenuti per testarsi in vista di quel che sarà e comprendere se e quanto il feeling con l’erba possa aumentare. Entrambi vorranno alzare il proprio livello domani, opposti al bulgaro Grigor Dimitrov (Sinner) e al croato Marin Cilic (Cobolli).

Jannik ha dichiarato ieri di dover aumentare l’efficienza al servizio, in termini di prime in campo, oltre a voler proporre più discese a rete, mentre Cobolli cercherà di replicare la stessa attenzione al dettaglio che si è notata contro il ceco Jakub Mensik.

Finito l’allenamento, dopo il saluto di rito, il simpatico Flavio si è lasciato andare a una battuta simpatica: “Finalmente…stavo a morì“, le parole col sorriso del romano, a indicare con una certa ironia quanto sia stato “esigente” il training con il n.1 del mondo. Il tutto è stato immortalato in un video, che presto è diventato virale sui social.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-COBOLLI