Jannik Sinner difende oltre 6000 punti sino a fine anno: la difficilissima corsa al n.1 e il confronto con Alcaraz

Nell’aggiornamento ufficiale rilasciato dall’ATP dopo la conclusione di Wimbledon Jannik Sinner ha portato a 343o punti il proprio margine nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz: l’azzurro è salito a quota 12030, mentre lo spagnolo è sceso a quota 8600.

Entrambi i tennisti torneranno in campo nel Masters 1000 di Toronto, tra due settimane, e poi giocheranno il Masters 1000 di Cincinnati: essendo poi entrambi iscritti al torneo di doppio misto degli US Open, in programma il 19 e 20 agosto, nessuno dei due giocherà a Winston-Salem.

Ciò vuol dire che l’azzurro è già aritmeticamente certo di arrivare agli US Open da numero 1 del mondo, prolungando dunque la propria permanenza in vetta al ranking ATP almeno fino a domenica 7 settembre: diventeranno così almeno 65 le settimane al vertice di Sinner.

Al momento, in linea teorica, gli US Open potrebbero rimettere in palio il numero 1 del mondo, anche se è plausibile che possano essere le Finals di fine stagione ad essere decisive: nonostante gli attuali 3430 punti di margine, infatti, Sinner fino al termine del 2025 ne scarterà ben 4970 in più rispetto ad Alcaraz.

In questa stagione, infatti, Sinner ha ottenuto 6000 punti e ne dovrà dunque difendere 6030 da Montreal fino alle Finals, mentre Alcaraz nel 2025 ne ha già accumulati 7540 e ne dovrà ora difendere soltanto 1060: per essere numero 1 a fine anno, dunque, Sinner dovrà recuperare 1540 punti allo spagnolo entro metà novembre.

RANKING ATP UFFICIALE LUNEDI’ 14 LUGLIO

1 Jannik Sinner 12030

2 Carlos Alcaraz 8600 (-3430)

PUNTI DA DIFENDERE FINO A FINE STAGIONE

Jannik Sinner: 6030

11.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Montreal QF 200

18.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati W 1000

08.09.2025 Grand Slam US Open W 2000

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing F 330

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai W 1000

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris – 0

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRW 1500

Carlos Alcaraz: 1060

11.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Montreal – 0

18.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R64 10

08.09.2025 Grand Slam US Open R64 50

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing W 500

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai QF 200

27.10.2025 ATP Tour 500 PENALTY – 0

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 100

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [1-2]1RR 200