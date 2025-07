Jannik Sinner avvicina Alcaraz nei guadagni in carriera: duello a suon di cifre milionarie

Jannik Sinner ha guadagnato 45,68 milioni di dollari statunitensi (circa 39,08 milioni di euro al cambio odierno) nel corso della sua carriera. Il 23enne ha rimpinguato il proprio conto corrente grazie soprattutto ai quattro Slam vinti (Australian Open 2024-2025, US Open 2025, Wimbledon 2025), alle ATP Finals 2025 e ai quattro trionfi nei Masters 1000. Oltre ai sigilli di lusso nei tornei di maggiore prestigio, è stata anche la grande regolarità nel raggiungere le fasi calde delle varie competizioni a contribuire in maniera sostanziosa.

Il 23enne ha già messo in banca una somma considerevole dall’altro di un record rimarchevole sul circuito maggiore (289 vittorie e 83 sconfitte, 20 titoli conquistati). Il numero 1 del mondo, che in questa annata agonistica ha già portato a casa 8,43 milioni di dollari (circa 7,21 milioni di euro), insegue da vicinissimo lo spagnolo Carlos Alcaraz, suo grande rivale che ha un anno in meno di lui e ha vinto uno Slam in più.

Il formidabile iberico, sconfitto dall’azzurro nella recente finale di Wimbledon dopo essersi imposto al Roland Garros annullando tre match-point, ha infatti guadagnato 47,36 milioni di dollari (circa 40,5 milioni di euro) nel corso della sua carriera, condita da 21 titoli e da uno score di 257 affermazioni e 62 battute d’arresto.

L’attuale numero 2 del ranking ATP ha dunque un vantaggio di circa 1,7 milioni di dollari (circa 1,45 milioni di euro) nel confronto diretto con il nostro portacolori: la titanica sfida tra le due stelle del tennis internazionale non si consuma soltanto in campo, ma anche a suon di bigliettoni verdi.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO SINNER E ALCARAZ?

CARLOS ALCARAZ: 47,36 milioni di dollari in carriera; 9,5 milioni di dollari in stagione.

JANNIK SINNER: 45,68 milioni di dollari in carriera; 8,43 milioni di dollari in stagione.