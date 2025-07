Jacopo Vasamì supera l’americano Johnston ed è agli ottavi di Wimbledon Juniores

Continua il cammino di Jacopo Vasamì nel torneo Juniores di Wimbledon. Il giovane tennista italiano si è qualificato per gli ottavi di finale dopo una bella vittoria contro l’americano Noah Johnston in due set con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e mezza di gioco. La testa di serie numero due affronterà ora il vincente del match tra il polacco Wazny e lo statunitense Mosejczuk.

Davvero un’ottima prestazione quella di Vasamì, che ha collezionato ben diciannove ace. Devastante il rendimento dell’azzurro con la prima di servizio, visto che ha vinto ben il 92% dei punti con questo colpo (36/39). In totale l’abruzzese ha chiuso con 43 vincenti contro i 23 dell’avversario, mentre gli errori non forzati sono stati 20 per Vasamì e 15 per Johnston.

Nel primo set fioccano le palle break. Vasamì ne annulla una nel terzo game, mentre sono ben quattro quelle cancellate da Johnston in quello successivo. Nel settimo game l’azzurro salva altre tre palle break e nell’ottavo Johnston riesce a tenere anche lui un turno di servizio soffertissimo dopo aver annullato ancora tre palle break. Si arriva al tie-break, che viene dominato da Vasamì per 7-3.

Anche nel secondo set l’azzurro ha tantissime palle break. Vasamì ne manca tre nel terzo game e poi un’altra nel quinto. Nel settimo gioco l’italiano si porta sullo 0-40, ma solamente alla terza occasione (la quattordicesima in totale) riesce finalmente a strappare il servizio all’avversario. Vasamì non concede occasioni all’avversario e va a chiudere sul 6-4.