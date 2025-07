Jacomo Vasamì supera il primo turno ed è l’unico azzurro ancora in corsa nel torneo juniores di Wimbledon

Comincia con una bella vittoria in due set il percorso di Jacopo Vasamì nel torneo juniores di Wimbledon 2025, in corso di svolgimento sull’erba londinese dell’All England Club. Il romano, numero 2 del ranking mondiale giovanile e accreditato della seconda testa di serie, ha battuto per 7-6 6-3 il tedesco Jamie Mackenzie (n.19) approdando così ai sedicesimi di finale.

Vasamì ha dovuto fare i conti anche con due interruzioni del match per pioggia, mentre la durata effettiva dell’incontro non è andata oltre gli 80 minuti di gioco. Il 17enne laziale, che ha dominato il tie-break del primo set per 7-1, ha strappato due volte la battuta all’avversario nel secondo non concedendo una singola palla break in tutta la partita grazie ad un ottimo rendimento al servizio (14 ace e 82% di punti vinti con la prima).

Al secondo turno il vincitore del prestigioso Trofeo Bonfiglio 2025 se la vedrà con lo statunitense Noah Johnston, numero 29 del ranking di categoria. Niente da fare invece per gli altri italiani presenti nel tabellone principale dei Championships a livello juniores, con Pierluigi Basile sconfitto dalla wild card britannica Benjamin Guisic Wan per 6-2 1-6 6-2 e Gabriele Crivellaro eliminato dall’americano Benjamin Willwerth (n.7 del seeding) con il punteggio di 6-3 6-2.