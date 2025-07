Italian Day a Wimbledon: gli orari esatti di Sinner, Sonego e Cobolli nel lunedì degli ottavi

L’Italia è rimasta in corsa soltanto nel torneo di singolare maschile a Wimbledon 2025: domani scenderà in campo la parte alta del tabellone e saranno protagonisti tutti i tre azzurri qualificati agli ottavi di finale, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.

Jannik Sinner, accreditato della testa di serie numero 1, affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 19 del seeding, nel terzo match in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane, che inizierà dopo le sfide De Minaur-Djokovic ed Andreeva-Navarro.

Lorenzo Sonego, invece, sfiderà la testa di serie numero 10, lo statunitense Ben Shelton: i due saranno i protagonisti del secondo match previsto sul Court 1 a partire dalle ore 14.00 italiane, e scenderanno in campo al termine di Alexandrova-Bencic.

Flavio Cobolli, accreditato del numero 22 del seeding, infine, se la vedrà con il croato Marin Cilic: la sfida tra i due aprirà il programma di giornata sul Court 2, e scatterà alle ore 12.00 italiane.

L’ottava giornata di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport con 11 canali, ovvero Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court, Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi, con precedenza agli italiani, Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live, i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, Sky Sport 4K, che seguirà il Centre Court, e Sky Sport Mix, dove sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti i match degli italiani.

CALENDARIO ITALIANI A WIMBLEDON 2025

Lunedì 7 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14.30

Alex de Minaur (AUS) [11] v Novak Djokovic (SRB) [6]

Mirra Andreeva [7] v Emma Navarro (USA) [10]

Jannik Sinner (ITA) [1] v Grigor Dimitrov (BUL) [19]

Court 1 – Dalle 14.00

Ekaterina Alexandrova [18] v Belinda Bencic (SUI)

Ben Shelton (USA) [10] v Lorenzo Sonego (ITA)

Court 2 – Dalle 12.00

Marin Cilic (CRO) v Flavio Cobolli (ITA) [22]

PROGRAMMA ITALIANI A WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport per tutti i match degli italiani.

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI WIMBLEDON 2025 OGGI

Lunedì 7 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14.30

3° match – Jannik Sinner (ITA) [1] v Grigor Dimitrov (BUL) [19] – Diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 1 – Dalle ore 14.00

1° match – Ben Shelton (USA) [10] v Lorenzo Sonego (ITA) – Diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 2 – Dalle ore 12.00

1° match – Marin Cilic (CRO) v Flavio Cobolli (ITA) [22] – Diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.