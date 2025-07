Italia-Serbia: la grande rivalità del volley femminile si riaccende in VNL ad Apeldoorn

Italia e Serbia tornano a incrociarsi in una delle rivalità più sentite del panorama internazionale del volley femminile. La sfida in programma ad Apeldoorn rappresenta un nuovo capitolo di una storia lunga e ricca di colpi di scena. Basti pensare alla finale Mondiale del 2018, vinta dalle serbe, o ai quarti di Tokyo 2021, in cui l’Italia fu eliminata. Ma le azzurre si sono prese la rivincita nel 2021, conquistando l’oro europeo a Belgrado. Ancora più recente, e memorabile, il successo nei quarti del torneo olimpico di Parigi 2024, che ha aperto la strada al trionfo italiano.

In questa Volleyball Nations League, le due squadre arrivano con prospettive ben diverse. L’Italia di Julio Velasco, già qualificata alle Final Eight, sta consolidando il primato in classifica e lavora per presentarsi nelle migliori condizioni ai prossimi grandi appuntamenti internazionali. Il gruppo è ormai definito, e la formazione vista in campo in Olanda somiglia molto a quella che prenderà parte ai Mondiali in Thailandia. Il recente collegiale di Cervia ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi, in attesa della fase decisiva della stagione.

La partita contro la Serbia potrebbe offrire a Velasco l’opportunità di dosare le forze, concedendo spazio anche a chi finora ha avuto un minutaggio ridotto. Alcune seconde linee hanno già dimostrato di poter essere protagoniste, e queste ultime gare preliminari saranno importanti anche per dare continuità e fiducia.

La Serbia, dal canto suo, affronta questa settimana conclusiva della VNL da ultima della classe, con pochissime possibilità di qualificazione. Nonostante ciò, sta cominciando a inserire alcune delle sue stelle, su tutte Tijana Boskovic, uno dei nomi più influenti nel panorama mondiale. Per il gruppo serbo, ancora molto giovane e in cerca di equilibrio, il focus sarà sulla crescita tecnica e mentale, cercando magari qualche vittoria che possa restituire entusiasmo dopo una serie di battute d’arresto.

Zoran Terzic è tornato in sella alla squadra con cui si è preso grandissime soddisfazioni e non vuole lasciare nulla al caso. Il suo obiettivo è quello di far crescere un gruppo attualmente giovane ma che qualche prospettiva ce l’ha, guidato proprio da Tijana Boskovic ma anche dalla centrale del Vero Volley Milano Hena Kurtagic, che quest’anno ha disputato da protagonista il massimo campionato italiano, con tanto di finale e semifinale di Champions, mostrando una crescita sensibile.

Terzic, in regia, si affida a una conoscenza del campionato italiano, Sladana Mirkovic, 30 anni, lo scorso anno alla Roma Volley Club, il prossimo in Kazakistan al VC Kuanysh, che si sobbarca il fardello di sostituire un monumento come Maja Ognjenovic, non una qualsiasi. In panchina ci sono due alzatrici: Rada Perovic, altra protagonista della Serie A1 lo scorso anno con la maglia di Vallefoglia e nella prossima stagione in Russia al Tulitsa Tula, e Marija Miljevic, ex CSM Lugoj in Romania e prossima alzatrice dell’Aris Salonicco in Grecia.

L’opposta titolare è la star assoluta del volley serbo, Tijana Boskovic, protagonista questa estate del trasferimento dell’anno – forse anche del secolo – in Turchia, passando dall’Eczacibasi, dove giocava da dieci anni, al Vakifbank. Al suo fianco il nuovo acquisto de Il Bisonte Firenze, Vanja Bukilic, 26 anni, proveniente dal campionato coreano e in particolare dal Daejeon Jungkwanjang Red Sparks.

In banda giocano Aleksandra Uzelac, 21 anni fra pochi giorni, dello Zeren Spor Kulübü in Turchia, altro nuovo acquisto del Vakifbank, conosciuta in Italia per aver vestito la maglia di Monza; Katarina Dangubic, meglio conosciuta come Lazovic, 25 anni; Vanja Ivanovic, 21 anni, del Korabelka San Pietroburgo in Russia; Bojana Milenkovic, ex Savino del Bene Scandicci, dallo scorso anno in Turchia al Nilüfer Belediyespor Eke; e Branka Tica, 22 anni, dallo scorso anno in Russia all’Uralochka-NTMK.

Le centrali sono: Maja Aleksic, lo scorso anno a Novara e nella prossima stagione in Turchia allo Zeren Spor Kulübü; Hana Kurtagic, giocatrice del Vero Volley Milano e vero e proprio astro nascente del volley serbo; Minja Osmajic, dallo scorso anno in forza alla squadra giapponese del Victorina Himeji; e Masa Kirov, che lo scorso anno giocava nel Volero Le Cannet e nella prossima stagione indosserà la maglia del Sesc-Rj Flamengo in Brasile. I liberi sono: Aleksandra Jegdic del Rapid Bucarest in Romania e Teodora Pusic, l’unica che gioca in patria, nel Partizan Coptech.