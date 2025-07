Italia senza oro, ma con più podi di tutti nei Mondiali 2025 di nuoto di fondo: Taddeucci nella storia

Si è conclusa ieri sull’isola di Sentosa (Singapore) l’avventura dei “caimani” nei Mondiali di 2025 di nuoto di fondo. Una settimana impegnativa, nella quale fare i conti con le problematiche legate alla qualità dell’acqua e alle alte temperature. Aspetti che non poche polemiche hanno alimentato relativamente all’organizzazione di World Aquatics.

Al di là di tutto, si deve parlare di una competizione in cui Florian Wellbrock ha fatto qualcosa di straordinario. Il tedesco, infatti, è riuscito a vincere in tutte le prove del programma, dando una chiara dimostrazione della propria classe. Wellbrock ha fatto proprie la 5 e la 10 km, la 3 km Knockout Sprint e ha conquistato coi suoi compagni di squadra il titolo nella staffetta mista. Non è un caso che la Germania con 4 ori sia davanti a tutti nel medagliere.

Tuttavia, l’Italia è stata la squadra a ottenere il maggior numero di podi (6), vincendo ben sei argenti. Gregorio Paltrinieri ci ha anche scherzato su, affermando che a Singapore non potranno più essere realizzate posate oppure altri oggetti del genere per via delle tante piazze d’onore messe in bacheca dagli azzurri. In definitiva, con l’eccezione della 3 km Knockout Sprint maschile, la compagine tricolore ha ottenuto un piazzamento in top-3 in tutte le gare dello schedule (uomini/donne e staffetta mixed).

Ginevra Taddeucci è stata, da questo punto di vista, la donna dei campionati in casa nostrana. I suoi quattro argenti hanno i connotati del mai visto e sentito in una competizione mondiale. Mai alcun rappresentante del Bel Paese era stato in grado di conquistare quattro medaglie nella stessa edizione di una rassegna iridata. La toscana, dopo il bronzo alle Olimpiadi dell’anno scorso nei 10 km, ha fatto un salto di qualità e l’ha sublimato in questa circostanza.

Con tre argenti ha concluso Paltrinieri. Greg ha portato a 19 i podi in carriera nei Mondiali, considerati i risultati anche in pista, e ha raggiunto la doppia cifra (10) nel fondo. Riscontri molto importanti, che certificano la straordinaria longevità del campione carpigiano, capace di centrare un risultato nella top-3 da otto edizioni consecutive della manifestazione mondiale degli sport acquatici. A proposito di continuità, merita menzione anche il fatto che nella staffetta mista il team nostrano abbia occupato i primi tre gradini del podio per la sesta edizione consecutiva dei Mondiali.

Un progetto in ottica Los Angeles 2028 che prende piede in maniera interessante, considerando il 4° posto di Marcello Guidi nella 5 km e le top-10 di Andrea Filadelli (esordiente), Barbara Pozzobon (10 km) e di Giulia Gabbrielleschi (5 km). Per questi riscontri, la squadra italiana ha terminato davanti a tutti nella classifica per nazioni, che tiene conto dei piazzamenti sull’intero programma. Una profondità estrema, per rilanciare le proprie quotazioni in vista di quel che sarà.