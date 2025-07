Italia da record a Wimbledon con 5 azzurri nel tabellone maschile al terzo turno. E nessun match sarà fuori portata

Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Scorrendo il tabellone dall’alto al basso sono questi i nomi dei 5 azzurri capaci di raggiungere il terzo turno a Wimbledon 2025. Si tratta di un record assoluto per l’Italia, che in passato non aveva mai portato più di quattro rappresentanti ai sedicesimi di finale nel singolare maschile dei Championships.

In realtà, se consideriamo solamente l’era open (dal 1968 in poi), il primato nazionale era di 3 uomini qualificati per il terzo turno in una singola edizione di Wimbledon (in precedenza si fece meglio solo nel 1949 con 4). Per quanto riguarda gli altri Slam, l’Italia aveva portato almeno 5 giocatori al terzo turno solamente sulla terra rossa del Roland Garros in quattro occasioni.

Il record all-time resiste dal 1947, quando furono addirittura 6 gli azzurri in grado di superare i primi due incontri del torneo, mentre successivamente si raggiunse quota 5 nel 1955, nel 2020 e nel 2021. Di fatto, nell’era open, questa è la terza volta in cui il settore maschile italiano riesce ad arrivare con 5 rappresentanti ai sedicesimi di finale in un Major.

Ovviamente non è finita qui per i nostri portacolori, che proveranno ad avanzare ulteriormente non avendo delle partite sulla carta impossibili. Sinner è largamente favorito contro lo spagnolo Pedro Martinez, mentre gli altri possono giocarsela in match tutto sommato abbastanza aperti e non scontati.