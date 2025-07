Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

Il Tour de France si è concluso e la stagione del ciclismo si avvia ovviamente verso la conclusione. I prossimi appuntamenti importanti ovviamente il terzo Grande Giro stagionale, la Vuelta a España, ed il Mondiale in Rwanda.

Non sono stati pochi i dubbi negli ultimi mesi verso la competizione iridata in terra africana, alcune nazionali hanno deciso di ridurre il contingente e, vista anche la questione vaccini, diversi corridori potrebbero prendere la scelta di dare forfait.

Tra questi il vincitore della tappa di Parigi alla Grande Boucle: Wout van Aert. Il belga della Visma | Lease a Bike è apparso in crescita di condizione ma, come scritto da Het Laatste Nieuws, non dovrebbe apparire in startlist a fine settembre.

Gli obiettivi sarebbero diversi: Giro di Germania, dal 20 al 24 agosto, e le due classiche nordamericane, GP de Québec (12 settembre) e GP de Montréal (14 settembre).