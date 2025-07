Inghilterra-Spagna oggi, Finale Europei calcio femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

La storia si ripete. Oggi, domenica 27 luglio 2025 alle ore 18:00 si gioca Inghilterra-Spagna, finale dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile in scena allo Stadio St. Jakob Park di Basilea. Si tratta, di fatto, della “rivincita” dei Mondiali 2023, dove a spuntarla furono le iberiche con il risultato di 1-0.

Da una parte ci saranno quindi le britanniche, forgiate dai due successi estremamente sofferti arrivati per l’occasione di quarti e semifinale, considerando la vittoria ai rigori contro la Svezia e quella per 2-1 sull’Italia maturata soltanto ai tempi supplementari.

Cammino più agevole per la Spagna che, tuttavia,in semifinale è comunque dovuta passare dall’extra time per poter regolare la Germania per 1-0, affidandosi ad una vera e propria magia di Bonmatì. Quale sarà il responso? Le ragazze di Sarina Wiegman riusciranno a difendere il titolo, oppure le furie rosse compieranno lo sweep?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Inghilterra-Spagna, Finale degli Europei 2025 di calcio femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, sempre gratis e in chiaro.

CALENDARIO INGHILTERRA-SPAGNA FINALE EUROPEI CALCIO FEMMINILE

Domenica 27 luglio

Ore 18.00 Inghilterra vs Spagna – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA FINALE EUROPEI CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play.