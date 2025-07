Infortunio per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali: cosa è successo. “Sentivo un male cane”

Un grande risultato nonostante tutto. Gregorio Paltrinieri si è portato a casa un argento di grande valore nella 10 km dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Una gara condizionata dalle alte temperature, che ha subìto non poche variazioni di orario nelle ore precedenti per via delle problematiche legate alla balneabilità.

Un secondo posto dunque pieno di significati, affrontando una preparazione diversa dalle altre circostanze per via dell’infortunio al gomito che l’ha costretto a iniziare il proprio programma da gennaio. Per questo ottenere questo riscontro, preceduto solo dal tedesco Florian Wellbrock e davanti all’australiano Kyle Lee, è degno di considerazione, parlando poi della decima medaglia iridata nel fondo per lui e dell’ottavo Mondiale consecutivo in cui l’azzurro sale sul podio tra piscina e acque libere.

Per il fuoriclasse carpigiano però anche un contrattempo a inizio gara: con la mano è andato a sbattere contro un altro nuotatore. A fine gara Greg aveva il ghiaccio per un dolore all’anulare in seguito all’impatto, nelle prossime ore verificherà l’entità dell’infortunio. Mi sono fatto un male cane dopo 2′ di gara e ho dovuto farla con questo dito che pulsava in acqua calda e sentivo un male bestiale. Appena sono partito c’era grande calca in partenza, ho cercato di defilarmi, non si vedeva niente, l’acqua è molto torbida. Ho preso un nuotatore e la sensazione sul dito (anulare sinistro) è come se me lo fossi insaccato o rotto. Faremo dei controlli“.

Il nostro portacolori è iscritto a praticamente tutte le gare in questa competizione e vedremo se questo infortunio andrà a cambiare le cose.