Infortunio muscolare per Luca Nardi: cosa si è fatto e quando rientra

Periodo non del tutto convincente per Luca Nardi. L’azzurro, classe 2003, dopo aver toccato il best ranking ad inizio anno al numero 67 del mondo, da diverse settimane non riesce a trovare vittorie a livello ATP, eliminazioni al primo turno sia al Roland Garros che a Wimbledon (battuto dal poi vincitore Jannik Sinner).

Ad aggiungersi è anche un brutto infortunio arrivato in questi giorni. Come annunciato infatti dal toscano su Instagram, strappo all’adduttore per lui a Wimbledon e stop forzato per qualche settimana.

A rischio c’è l’intera trasferta nordamericana. Sono già ufficiali le assenze ai tornei di Washington e Toronto, i prossimi due che aveva in programma l’azzurro.

Come dichiarato: “L’obiettivo è tornare più forte a Cincinnati”. Dunque sembra confermata la presenza al quarto Slam stagionale, gli US Open.