Infortunio al gomito per Sinner, paura verso i quarti: “Ho sentito parecchio male, farò dei controlli”

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio ai quarti in virtù del ritiro di Grigor Dimitrov a Wimbledon: neppure l’azzurro è in ottime condizioni fisiche a causa di un problema al gomito destro, dovuto ad una caduta occorsagli nel primo game nel match, e che nel secondo set lo aveva costretto a chiedere l’intervento del fisioterapista.

Sinner appare preoccupato della situazione: “Un po’ di preoccupazione c’è, devo vedere come reagisco domani e come mi sveglio. Sicuramente faremo degli esami, una risonanza magnetica. E’ una risposta che nessuno di noi sa ancora. La priorità è sicuramente quella di vedere come sta il gomito“.

La caduta che gli ha causato questo problema: “È successo subito, nel primo game. È stata una scivolata piuttosto sfortunata. L’abbiamo anche riguardata al video e non è sembrata una brutta caduta, ma ho sentito abbastanza dolore, specialmente poi quando servivo e sul dritto. Sentivo fastidio. Vediamo, domani faremo degli esami e capiremo meglio“.

L’assenza di fisioterapisti nel proprio team: “L’ATP fornisce degli ottimi fisioterapisti in ogni caso. I dottori sono bravi. Come ho già detto, domani controlleremo con una risonanza magnetica per capire se è qualcosa di serio, poi prenderemo le decisioni del caso“.

L’analisi del match contro Dimitrov: “Lui ha servito veramente molto, molto bene. Ho fatto fatica a rispondere. Ha servito in modo preciso e costante. Io invece non servito benissimo e non ho mosso la palla come volevo, facevo anche un po’ di fatica a muovermi in campo. Però c’è tanto del suo merito. C’era anche un po’ di vento e l’ha usato bene a suo favore, in tanti oggi sono andati in difficoltà con un po’ di vento. Di informazioni ce ne sono tante. Adesso però dobbiamo capire quanto tempo mi dà il mio problema per allenarci domani e per preparare la prossima partita. Ma poi ci penseremo“.

Ai quarti la sfida contro Shelton: “Dovrò essere bravo in risposta di sicuro. E’ la prima cosa. Ovviamente lui è cresciuto molto nel gioco da fondo campo. Ha giocato una grande partita anche contro Carlos a Parigi. Sa come giocare ormai su ogni superficie. L’ho incontrato l’anno scorso e fu una partita molto, molto difficile. Vediamo, ma nel caso ne riparliamo tra due giorni. Prima dovrò concentrarmi su altre cose e speriamo di essere al 100%“.

Ultima battuta su Dimitrov: “L’ho visto ma in queste situazioni ho preferito lasciarlo da solo col suo team. Non mi sono voluto avvicinare. Siamo buoni amici, ma capisco che per lui è un momento molto duro e non mi sembrava il caso di andare lì a parlargli, non so se fosse il momento giusto. Non so nulla delle sue condizioni al momento“.