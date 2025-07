IndyCar, un lungo mese di luglio scatta da Mid-Ohio

Scatta da Mid-Ohio un periodo cruciale per quanto riguarda la NTT IndyCar Series 2025. Inizia infatti un mese ricco di appuntamenti, un luglio che vedrà ben cinque competizioni in un mese con due road course, un ovale ed un circuito cittadino.

La particolare pista di Lexington procederà infatti il doubleheader presso l’Iowa Speedway, la trasferta canadese tra i muretti di Toronto e la sfida in California presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca che nel 2024 aveva accolto la IndyCar prima del round nello Stato dell’Ohio.

L’uomo da battere domenica sarà sicuramente Scott Dixon (2019, 2014, 2012, 2011, 2009, 2007), pluricampione di casa Ganassi che è sempre stato un riferimento in questo specifico impianto. Il neozelandese sei volte campione spicca in solitaria in vetta dell’albo d’oro che comprende in ogni caso anche Will Power (2020 race-1), Alexander Rossi (2018), Josef Newgarden (2021, 2017), Colton Herta (2020 race-2), Scott McLaughlin (2022), Graham Rahal (2015), Alex Palou (2023) e Pato O’Ward (2024).

Il Mid-Ohio Sports Car Course, entrato nella storia dell’IndyCar per aver accolto nel 2024 la prima sfida con delle monoposto ibride della storia, ha una metratura complessiva di 2.258 miles (3.634 km) intervallati da 13 curve. Non vi sono margini d’errore nel tracciato statunitense che è stato aperto nel 1962, percorso che potrebbe finalmente regalare la prima gioia del 2025 ad un team motorizzato Chevrolet dopo una prima parte di campionato semplicemente terribile.