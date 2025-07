IndyCar, Palou svetta nella race-2 in Iowa. Sfortuna in casa Penske

Alex Palou vince anche in Iowa al termine di una race-2 ricca di emozioni. Il dominatore della NTT IndyCar Series, portacolori di Chip Ganassi Racing, mette tutti in riga dopo una prova perfetta, abile a sfruttare a proprio vantaggio la ‘sfortuna’ del Team Penske e di Josef Newgarden.

Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10) ha gestito la partenza davanti a Felix Rosenqvist (Shank Racing #60) e Josef Newgarden (Penske #2). La bagarre è subito entrata nel vivo con l’ultimo citato determinato a rifarsi dopo aver controllato gran parte della race-1, persa nel finale grazie all’incredibile passo mostrato dalla McLaren #5 di Pato O’Ward.

Dopo la prima vera neutralizzazione dell’evento, scattata al 51mo giro per un incidente di Sting Ray Robb (Juncos Racing #77), la Chevy #2 del ‘Capitano’ ha approfittato della ripartenza per prendere virtualmente il comando una volta archiviata la prima sosta dell’evento in regime di caution.

Il nativo di Nashville ha quindi iniziato a gestire i rivali, ma è stato tradito dalla successiva yellow flag al 131mo giro per un impatto contro le barriere di Marcus Ericsson (Andretti Global #28). L’americano si è fermato ai box poco prima dell’esposizione della bandiera gialla, una vera e propria sfortuna che ha riconsegnato il primato nelle mani di Palou.

Il catalano non ha perso l’occasione per imporre il proprio ritmo, insostenibile per gli altri. Il pluricampione ha infatti annullato di forza l’assalto di Kyle Kirwwood (Andretti #27) dopo la quarta caution, scattata dopo 177 tornate per rimuovere la monoposto #90 PREMA di Callum Ilott.

La nuova ripartenza ha visto un solo protagonista: Newgarden. Il due volte vincitore della Indy500 si è portato al comando di forza prima dell’ultima fase di pit stop che nuovamente non ha sorriso al #2 di Chevrolet e Penske. Il 34enne si è ritrovato nel posto sbagliato nel momento meno indicato, l’ex campione della serie ha infatti subito una breve caution scattata per un errore di Colton Herta (Andretti #26).

Palou ha quindi avuto l’opportunità, l’ennesima della giornata, di chiudere definitivamente i giochi per il successo. Il #10 di Ganassi non ha commesso il minimo errore negli ultimi 12 passaggi riuscendo a gestire alla perfezione Marcus Armstrong (Shank Racing #66), passato nelle battute conclusive da Scott Dixon (Ganassi #10).

Quarta piazza per David Malukas (Foyt #4) davanti al vincitore di race-1 Pato O’Ward (McLaren #5), Christian Lundagaard (McLaren #7), Rosenqvist, Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing #21), Robert Shwartzman (PREMA #83) e Newgarden #2.

Settimana prossima il round canadese di Toronto.

CLASSIFICA NTT INDYCAR SERIES RACE-2 IOWA

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 275 P 18.666 172.424 17.948 179.323 4

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 275 P 0.528 0.528 18.584 173.178 17.991 178.893 4

66 RUN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 275 P 2.744 2.216 18.725 171.874 18.177 177.062 4

4 RUN David Malukas A.J. Foyt Enterprises 275 P 4.001 1.257 17.884 179.962 17.884 179.962 4

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 275 P 4.825 0.824 18.039 178.414 18.039 178.414 4

7 RUN Christian Lundgaard Arrow McLaren 275 P 6.438 1.613 18.183 177.002 18.106 177.755 4

60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 275 P 6.902 0.464 18.012 178.683 18.012 178.683 4

21 RUN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 275 P 7.835 0.933 18.285 176.013 18.160 177.225 4

83 RUN Robert Shwartzman Prema Racing 275 P 9.046 1.210 18.598 173.055 18.172 177.109 4

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 275 P 10.130 1.084 19.036 169.067 18.051 178.295 5

51 RUN Jacob Abel Dale Coyne Racing 275 P 11.812 1.682 18.856 170.684 18.666 172.425 5

18 RUN Rinus Veekay Dale Coyne Racing 275 P 11.832 0.019 19.081 168.67 18.524 173.739 4

8 RUN Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 275 P 13.407 1.575 18.818 171.026 18.386 175.051 3