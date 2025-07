IndyCar, il lungo mese di luglio termina a Laguna Seca

Ultima fatica prima del gran finale di stagione per la NTT IndyCar Series che questo fine settimana sarà protagonista nell’iconica location del WeatherTech Raceway Laguna Seca. Manca sempre meno alla quinta corsa del mese di luglio, la quattordicesima delle diciassette previste.

Il campionato inizia ad entrare nel vivo, una sfida da non perdere che torna nella seconda metà del calendario dopo un evento atipico a fine giugno. Il ‘Firestone Grand Prix of Monterey’ era stato infatti ‘declassato’ nel centro della stagione dopo aver ospitato per alcuni anni la finale che attualmente si tiene a Nashville.

Il padrone di casa Colton Herta vanta due affermazioni in questo tracciato (2019-2021), l’americano di Andretti Global condivide il record con lo spagnolo Alex Palou. Il tre volte campione di Chip Ganassi Racing, assoluta star della stagione in corso, ha primeggiato nel 2022 e nel 2024, mentre nel 2023 a vincere fu il neozelandese Scott Dixon (Ganassi #10),

Il tracciato è unico nel proprio genere con 2.238 miles (3.602 km) ed 11 curve. La parte più famosa è ovviamente quella del ‘Cavatappi’ con il leggendario ‘The Pass’ di Alex Zanardi nei confronti di Bryan Herta decisivo per la vittoria nel 1996.