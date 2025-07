IndyCar, Ganassi vince anche a Mid-Ohio. Dixon batte Palou

Scott Dixon batte a Mid-Ohio Alex Palou al termine di una nuova avvincente sfida valida per le NTT IndyCar Series. Il neozelandese trionfa per la settima volta in Ohio con la vettura 9 del Chip Ganassi Racing, abile ad approfittare di un errore da parte del compagno di squadra a meno di 10 giri dalla fine.

Lo spagnolo, dopo una nuova pole ed un dominio durato per oltre metà evento, ha ceduto al teammate il successo a sei giri dalla fine dopo un errore nel secondo impegnativo tratto di pista. Il catalano, dopo una prima imperfezione, ha perso il controllo della propria monoposto 10 nel finale, lasciando campo aperto al sei volte campione neozelandese.

Il ‘kiwi’ ottiene la 59ma affermazione in carriera, la prima del 2025. L’ex vincitore della Indy500 completerà al termine dell’anno in corso la 21ma stagione consecutiva con almeno un successo all’attivo. Palou, sempre più leader del campionato con una nuova top 3, ha preceduto Christian Lundgaard (McLaren 7), Colton Herta (Andretti Global 26), Pato O’Ward (McLaren 5) e Felix Rosenqvist, con la prima delle monoposto targate Arrows McLaren.

Negativa prova per Penske e per Josef Newgarden, subito out dalla contesa per un piazzamento di spicco con un problema durante l’opening lap. Il nativo di Nashville, ex campione della serie e due volte vincitore della Indy500, avrà la chance di rifarsi già nel prossimo weekend nell’imperdibile doubleheader presso l’Iowa Speedway.