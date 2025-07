IndyCar, Alex Palou sarà protagonista anche in Iowa?

Il più impegnativo fine del mese di luglio attende i protagonisti della NTT IndyCar Series 2025. Due competizioni in meno di ventiquattro ore sono infatti previste presso l’Iowa Speedway per il primo ed unico doubleheader del calendario.

Il catino di Newton si appresta per vivere l’undicesimo ed il dodicesimo appuntamento della stagione agonistica. L’impianto ha una forma molto particolare che per certi versi ricorda il Richmond Raceway. La metratura complessiva è di 0.875 miles (1.408 km), la pendenza delle quattro curve è progressiva ed oscilla dai 12 ai 14 gradi.

Il ‘The Fastest Short Track on The Planet’ ha visto a più riprese imporsi l’americano Josef Newgarden (2022 race-1, 2020 race-2, 2016, 2023 race-1, 2023 race-2), #2 di casa Penske che parte da favorito anche in questo intenso fine settimana. Il nativo di Nashville spicca in solitaria nell’albo d’oro di questa corsa che nel 2024 ha premiato altre due auto del team Penske: l’australiano Will Power ed il neozelandese Josef Newgarden.

Sarà in ogni caso un fine settimana difficile per l’IndyCar come accaduto lo scorso luglio. Le modifiche apportate all’asfalto per l’avvento della NASCAR hanno infatti cambiato sensibilmente l’Iowa Speedway, una situazione che con le dovute differenze ricorda quanto accaduto al Texas Motor Speedway.