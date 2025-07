Imperiosa scalata nel ranking ATP per Luciano Darderi! Sorpassi a raffica e n.4 d’Italia!

Luciano Darderi ha sconfitto lo spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 6-3, 6-3 e ha vinto il torneo ATP 250 di Umago. Il tennista italiano ha svoltato nelle ultime due settimane: domenica scorsa aveva trionfato a Bastad, oggi ha alzato al cielo il trofeo sulla terra rossa croata. Una splendida doppietta nel post-Wimbledon che ha fatto volare il 23enne nel ranking ATP, permettendogli di guadagnare addirittura undici posizioni rispetto a lunedì mattina.

Sei giorni fa stazionava al 46mo posto nella classifica internazionale, ma grazie ai 250 punti incamerati sul mattone tritato balcanico si è issato in 35ma posizione con 1.414 punti. Nel corso di questa settimana ha infilato una serie di sorpassi a raffica (l’ultimo ai danni del canadese Gabriel Diallo) e si è lasciato alle spalle anche Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, diventando così il numero 4 d’Italia: davanti a lui ora ci sono soltanto Jannik Sinner (1), Lorenzo Musetti (9) e Flavio Cobolli (17).

Luciano Darderi ha dimostrato ancora una volta di gradire particolare questa superficie e ha avvicinato il suo best ranking (32mo posto). Ora il tennista italiano si trasferirà in Nord America per giocare i due Masters 1000 sul cemento, contesto in cui si trova meno a suo agio: lo vedremo all’opera a Toronto e a Cincinnati prima degli US Open, ultimo Slam della stagione.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking ATP al 21 luglio: 46mo con 1.189.

Ranking ATP al 28 luglio: 35mo con 1.414 punti.