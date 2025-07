Hopman Cup 2025: programma, orari, tv, streaming. Si gioca a Bari!

Da mercoledì 16 a domenica 20 luglio si disputerà la Hopman Cup 2025 di tennis, tradizionale torneo a coppie miste per Nazioni, che si terrà a Bari, in Puglia: saranno sei i Paesi partecipanti, suddivisi in due gironi da tre, con i vincitori dei due raggruppamenti che si sfideranno poi in finale.

L’Italia, che schiera Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, è stata inserita nel Girone B: gli azzurri giocheranno mercoledì 16 luglio contro la Croazia alle ore 17.30, mentre venerdì 18 sfideranno la Francia, sempre alle ore 17.30. Ogni sfida si aprirà con il singolare femminile, seguito dal singolare maschile e dal doppio misto.

La Hopman Cup 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv da SuperTennis HD (solo per i match sul Campo Centrale, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX (tutti i match), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale solo per i match dell’Italia.

CALENDARIO HOPMAN CUP 2025

Mercoledì 16 luglio

Campo Centrale – Ore 17.30

Italia-Croazia

Giovedì 17 luglio

Campo 1 – Ore 17.00

Francia-Croazia

Campo Centrale – Ore 17.30

Grecia-Spagna

Venerdì 18 luglio

Campo 1 – Ore 17.00

Canada-Spagna

Campo Centrale – Ore 17.30

Italia-Francia

Sabato 19 luglio

Campo Centrale – Ore 17.30

Grecia-Canada

Domenica 20 luglio

Campo Centrale – Ore 17.30

Finale

PROGRAMMA HOPMAN CUP 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD (solo per i match sul Campo Centrale).

Diretta streaming: SuperTenniX (tutti i match).

Diretta live testuale: OA Sport (solo per i match dell’Italia).