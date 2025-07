Hopman Cup 2025, la Francia elimina la Croazia. Buon avvio della Spagna contro la Grecia

Si è svolta la seconda giornata della Hopman Cup 2025, in corso di svolgimento a Bari. Saranno Italia e Francia a contendersi il primo posto e dunque l’accesso alla finale nel Gruppo A. Dopo la vittoria degli azzurri contro la Croazia, oggi è arrivata anche quella dei transalpini e sempre per 2-1.

La Croazia aveva cominciato con la bella vittoria di Donna Vekic, che si è imposta con un doppio 6-3 contro Chloe Paquet. Successivamente Richard Gasquet ha trovato una bella vittoria contro Duje Ajdukovic in rimonta al super tie-break per 5-7 6-2 10-6. A quel punto la Croazia ha deciso di non giocare il doppio misto e la Francia si è guadagnata così la vittoria.

Stefanos Tsitispas tradisce la sua Grecia. Il numero uno ellenico è stato sconfitto da Roberto Bautista Agut al termine di una battaglia clamorosa, con lo spagnolo che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-7 10-8. In precedenza la Spagna aveva già vinto il singolare femminile con Marina Bassols su Despina Papamichail per 6-0 6-4. La Grecia ha trovato poi il 2-1 con il successo nel doppio misto.

RISULTATI HOPMAN CUP 2025 (17 LUGLIO)

FRANCIA – CROAZIA 2-1

Vekic (Cro) b. Paquet (Fra) 6-3 6-3

Gasquet (Fra) b. Ajdukovic (Cro) 5-7 6-2 10-6

Paquet/Gasquet(Fra) b. Vekic/Ajdukovic (Cro) ret.

SPAGNA – GRECIA 2-1

Bassols (Spa) b. Papamichail (Gre) 6-0 6-4

Bautista Agut (Spa) b. Tsitsipas (Gre) 6-3 6-7 10-8

Papamichail/Tsitsipas (Gre) b. Bassols/Bautista Agut 6-2 6-3