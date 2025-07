Hockey prato: vittoria netta sulla Croazia per l’Italia, venerdì le semifinali

Era la sfida sulla carta più semplice, ma era fondamentale portarsela a casa, per di più con una differenza reti ampia. Tutto secondo programma per la Nazionale italiana di hockey su prato al femminile che, nell’ultima partita del girone A dell’EuroHockey Championship II 2025 a Gniezno batte la Croazia 7-0.

Dominio assoluto per le azzurre che si sbloccano dopo 2′ con Ailin Oviedo su corner corto. Al 25′ su azione il 2-0 porta la firma di Elettra Bormida. 32′ e 33′ per due reti consecutive: segnano Sofia Laurito su corto e Candela Carosso su azione. A chiudere la contesa sono Lola Brea al 46′, Guadalupe Moras al 56’e Delfina Granatto.

Con questa vittoria le ragazze di Andrés Mondo volano sempre più in testa al raggruppamento a quota 7 punti, in attesa della sfida tra Austria e Polonia.

Una prima piazza potrebbe essere fondamentale per l’Italia in chiave semifinale: si tornerà in campo venerdì contro la prima o la seconda del Gruppo B, in palio la finale che vale la qualificazione alla Pool A continentale.