Hockey prato: anche la nazionale maschile conquista l’accesso alle semifinali dopo la vittoria con la Cechia

Missione compiuta per l’Italia dell’hockey su prato maschile, che a Lousada (Portogallo) centra un successo fondamentale contro la Cechia e conquista l’accesso alle semifinali dell’EuroHockey Championship II.

Gli azzurri si impongono con autorevolezza per 3-1, dominando per lunghi tratti e dimostrando solidità e cinismo nei momenti chiave del match. A rompere l’equilibrio ci pensa Davide Giuliani al 4′ minuto, pronto a deviare sul secondo palo il primo corner corto della partita per l’1-0 Italia. A chiudere il primo quarto ci pensa invece Manuel Mondo, che scarica un corto potente sotto la traversa al 15′ per il 2-0. Nel secondo quarto arriva la reazione ceca, con Smid che trova la rete del 2-1 su azione al 21′. L’Italia tiene bene il campo e gestisce il vantaggio con maturità, fino al colpo del ko firmato Claudio Brocco: al 58′ sigilla il definitivo 3-1.

Dopo la giornata di riposo prevista domani, l’Italia tornerà in campo venerdì 1° agosto alle 15:45 per affrontare il Galles, primo classificato dell’altro girone e numero 17 del ranking mondiale. Una semifinale dal peso specifico enorme: chi vince conquista infatti l’accesso al prossimo EuroHockey Championship A, la massima competizione continentale.