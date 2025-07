Hockey pista femminile, le convocate dell’Italia per per il primo raduno verso gli Europei

Prima gli Europei maschili e poi gli Europei Femminili 2025 di hockey su pista. Si preannuncia un’estate caldissima per le rappresentative azzurre quella che a breve inizierà a Recoaro Terme con vista su Paredes. Dall’impianto federale vicentino alla location lusitana, anche le ragazze di Valerio Antezza così come i ragazzi di Alessandro Bertolucci preparano la loro manifestazione continentale.

A tal proposito, il ct della nazionale femminile ha reso nota la lista delle convocate per il primo raduno di preparazione alla kermesse continentale, in programma dal 18 al 22 agosto. Sono 12 le convocate: 3 portieri e 9 giocatrici di movimento. Fra loro spiccano, come riferimenti, l’estremo difensore Veronica Caretta, l’espertissima Pamela Lapolla e la goleador Elena Tamiozzo. Di seguito l’elenco completo delle convocate e il cronoprogramma estivo verso gli Europei Femminili 2025 di hockey su pista.

Le convocate della Nazionale Italiana Senior Femminile:

Portieri: Veronica Caretta (HC La Coruna), Giorgia Meneghello (Roller Matera), Stella Rossato (Hockey Valdagno)

Centro/Ala: Emma Cazzola (Hockey Trissino), Pamela Lapolla (Roller Matera), Anna Orsato (Hockey Valdagno), Ludovica Rossetto (Valdagno)

Centro/Punta: Sofia Bertinato (Hockey Trissino), Matilde Ghirardello (Hockey Breganze), Teresa Messora (Hockey Valdagno), Laura Rubega (Hockey Trissino), Elena Tamiozzo (Hocekey Trissino)