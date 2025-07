GTWC Europe, Rovera e Ferrari in pole per race-1 a Misano. 3° Rossi

Alessio Rovera svetta nella Q1 a Misano nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. L’italiano ottiene la prima pole stagionale con la Ferrari 296 GT3 n. 51 AF Corse – Francorchamps Motor davanti alla Rossa n. 74 Kessel Racing di Dennis Marschall.

Il tedesco si è imposto nella classe Bronze Cup e nei confronti di Valentino Rossi che questa sera scatterà dalla terza posizione con la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. L’ex centauro non ha sbagliato nulla nel proprio giro veloce riuscendo ad inserirsi davanti alle due Ferrari di Emil Frey Racing: la n. 69 Gold Cup di Chris Lulham e la n. 14 di Ben Green.

Ferrari e BMW mettono quindi paura a tutti alla vigilia della prima delle due corse previste in Romagna sulla distanza dei sessanta minuti con pit stop obbligatorio a metà evento e cambio pilota. Porsche e Mercedes inseguono al momento in una pista in cui storicamente non è semplice scavalcare i rivali.

Questa sera alle 20.15 la race-1 del GTWC Europe in Emilia-Romagna. Come sempre la competizione verrà diffusa gratuitamente con anche il commento in italiano su YouTube attraverso il canale ufficiale della serie GT World e su Sky Sport.