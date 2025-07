GTWC Europe, Rossi vince con Marciello a gara-1 a Misano

Valentino Rossi/Raffaele Marciello vincono a Misano la prima delle due prove dedicate al GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT trionfa in Romagna battendo la Ferrari 296 GT3 n. 51 AF Corse – Francorchamps Motor di Alessio Rovera/Vincent Abril.

La BMW ha trionfato dopo una bella rimonta sulla Ferrari che questo pomeriggio aveva ottenuto la pole con Alessio Rovera. Il lombardo ha dominato la scena nella prima parte dell’evento prima di cedere il testimone al proprio compagno di squadra.

Il monegasco ha dovuto resistere al ritorno di Raffaele Marciello. Lo svizzero non ha sbagliato nulla ed ha passato la Rossa n. 51 al ‘Curvone’ a dieci minuti dalla conclusione, un sorpasso che non ha lasciato scampo alla vettura di Maranello.

Rossi vince per la terza volta in carriera nel GTWC Europe, tutti successi ottenuti nel tracciato dedicato a Marco Simoncelli. WRT si conferma ed ottiene anche il terzo posto con Charles Weerts/Kelvin van der Linde. Quarta piazza invece per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing dopo un deciso attacco nei confronti della Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing.

Domani una nuova sessione di qualifiche e la gara alle 14.45.