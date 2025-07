GTWC Europe, Lamborghini e Ferrari all’attacco nel venerdì di Misano

Lamborghini e Ferrari partono forte a Misano nella prima giornata in pista riservata al GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Jordan Pepper e Grasser Racing Team, coppia che ha vinto poche settimane fa la mitica 24h di Spa, ha fatto la differenza nel pomeriggio beffando di 4 millesimi la Ferrari n. 51 AF Corse del nostro Alessio Rovera.

Il lombardo, al top in mattinata, si è accodato alla Lamborghini, il campione in carica del GTWC Europe Endurance Cup è atteso questo fine settimana nuovamente in pista con Vincent Abril.

AlManar Racing by WRT BMW n. 777 (Gold Cup) ha completato in terza piazza precedendo AF Corse Ferrari n. 50 e Kessel Racing Ferrari n. 74 (Bronze Cup). Ottavo posto invece per la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT, auto in azione con Valentino Rossi e Raffaele Marciello.

Cambia l’entry list dell’evento romagnolo rispetto a quanto originariamente previsto. La Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 24 Steller Motorsport (Silver Cup) non sarà infatti della partita, mentre è da segnalare il ritorno di Dan Harper con Darren Leung in classe Bronze al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 991 Paradine Competition in sostituzione di Augusto Farfus.

Domani le qualifiche e race-1 alle 20.15, mentre domenica si svolgerà la Q2 e la seconda competizione sempre da sessanta minuti con pit stop obbligatorio e cambio pilota. La diretta è disponibile come sempre su YouTube sul canale ufficiale della serie anche con il commento in italiano.