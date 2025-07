GTWC Europe, Garage 59 McLaren vince gara-2 a Misano. Penalità per Rossi

La McLaren n. 59 Garage 59 vince race-2 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe si impongono in Italia a Misano Adriatico al termine di una lunghissima prova, segnata da una bandiera rossa per un incidente nella zona più veloce del tracciato.

La neutralizzazione, durata complessivamente due ore, è scattata in seguito ad un impatto della Lamborghini n. 1 GRT contro le barriere poco dopo l’uscita del ‘Curvone’ in seguito ad un contatto con la BMW M4 GT3 EVO n. 991 Paradine Competition. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per uno spettacolare crash che ha divelto completamente le barriere di protezione.

Alla ripartenza la McLaren ha sempre gestito la corsa difendendosi a più riprese dalla BMW n. 46 WRT di Raffaele Marciello. Lo svizzero ha consegnato a metà evento l’auto nelle mani di Valentino Rossi, l’equipaggio ha però preso una penalità per aver superato il limite di velocità in pit lane.

La BMW n. 46 WRT ha ceduto il passo alla Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing. Lucas Auer, compagno di squadra di Maro Engel, ha tentato in ogni modo di prendere il comando nei minuti finali senza però mai riuscirci.

Terzo posto per la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing davanti alla Ferrari 296 GT3 n. 51 AF Corse – Francorchamps Motor ed alla seconda BMW M4 GT3 EVO n. 32 schierate di WRT. Prossimo round del GTWC Europe a Magny-Cours ad inizio agosto, sempre con il format Sprint Cup.